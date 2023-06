Une fan offre les cendres de sa mère à Pink lors d’un concert: «C’est vraiment dégoûtant» (vidéo)

Le 17 juin dernier, Pink était de passage en Belgique. La chanteuse américaine a mis le feu sur la plaine de Werchter devant des dizaines de milliers de spectateurs. Depuis, Pink poursuit sa tournée mondiale. Le week-end dernier, elle était à Londres et elle a eu droit à un drôle de cadeau.

«Mais attends, c’est ta maman?»

Pendant le concert, une fan a lancé un petit sachet sur scène. Intriguée, la chanteuse s’est approchée du petit sac et elle a découvert horrifiée qu’il contenait… les cendres d’une personne décédée. En pleine chanson, elle a demandé à la fan «Mais attends, c’est ta maman?» et il a répondu par l’affirmative. Après un petit moment de flottement, voire même de malaise, Pink a déclaré «Je ne sais pas trop comment réagir. Je dois admettre que c’est la première fois» puis elle a repris son interprétation du tube «Just Like a Pill».