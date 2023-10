Une grande nouveauté pour le lancement de la 15ème saison de «L’Amour est dans le pré»

Plus de lettres mais des speed-datings

Pour le lancement du programme, toujours présenté par Sandrine Dans, la productrice de l’émission, Julie Bruurs, a choisi de supprimer les lettres des téléspectatrices et de les remplacer par des speed-datings de cinq minutes ayant pour cadre des lieux bucoliques. Un pari osé mais assumé, comme l’explique la productrice. «On raconte des histoires d’amour qui parfois fonctionnent et d’autres fois pas. Je crois que tout le monde peut se reconnaître».

Une nouveauté qui a, en tout cas, séduit les candidates elles-mêmes. «J’étais un peu nerveuse, mais ça s’est super bien passé. On a parlé de beaucoup de choses (…)», raconte l’une d’entre elles. Ces femmes âgées entre 21 et 30 ans espèrent pour la plupart trouver la perle rare. Mais d’autres avouent être là surtout pour vivre une belle expérience. «Je n’attends rien. Je me dis simplement que c’est une chouette expérience, et puis voilà», confie ainsi une des candidates.