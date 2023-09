«Une nuit de cauchemar»: En vacances à Marrakech lors du séisme, Camille Lellouche témoigne

Vendredi soir, un séisme de magnitude 6,8 a frappé le Maroc. En vacances à Marrakech, l’actrice et chanteuse Camille Lellouche a tenu à rassurer ses fans et a apporté tout son soutien aux victimes et familles endeuillées. Tout comme d’autres personnalités.

Vendredi soir, vers 23h10, un terrible séisme de magnitude 6,8 a secoué le Maroc. Le bilan humain provisoire est affolant: plus de 2000 morts et 1400 blessés graves. Des personnalités ayant de près ou de loin un lien avec le Maroc n’ont pas tardé à apporter, via les réseaux sociaux, leur soutien aux victimes.

«Une nuit de cauchemar»

Certaines célébrités étaient présentes sur place lors du drame. C’est le cas notamment de Camille Lellouche. En vacances à Marrakech, l’actrice et chanteuse avait pour habitude de partager ses aventures marocaines avec ses abonnés. Des abonnés qu’elle a donc tenu à rassurer après le séisme. «Pour répondre à tous vos messages, je vais bien et ma famille aussi, merci. Cette nuit fut une nuit de cauchemar et la pire de ma vie. Comme quoi, on est bien peu de chose sur terre. Mais grâce à Dieu nous allons bien. Je pense à toutes les familles en deuil actuellement au Maroc. Mes prières vous accompagnent», a-t-elle confié en story sur Instagram.

«Je viens de voir la mort»

Autre personnalité présente lors du séisme, l’ancienne candidate de «Secret Story» Ayem Nour a révélé, elle aussi, via une story postée sur son compte Instagram, avoir eu la peur de sa vie. «Je viens de voir la mort. Je suis choquée. Nous ne sommes vraiment rien sur cette terre. Toute cette vie est éphémère, le mal ne sert à rien, nous allons tous finir au même endroit. Grosse leçon de vie pour moi ce soir. Je ne verrai plus jamais les choses de la même manière».

Appel aux dons de sang

Présent sur place lui aussi, le célèbre joueur de football marocain Achraf Hakimi a, quant à lui, lancé sur Instagram un appel aux dons de sang. «À l’heure actuelle, la priorité est de fournir du sang à ceux qui se trouvent dans une situation critique. Le don de sang est la responsabilité de chacun pour sauver le plus grand nombre de vies possibles. Votre aide est indispensable», a-t-il ainsi écrit en légende d’une photo où on le voit donner lui-même son sang.

Des humoristes bouleversés

Originaires du Maroc, les humoristes Jamel Debbouze et Gad Elmaleh ont également apporté tout leur soutien aux Marocains. Le premier a ainsi écrit sur son compte X (anciennement Twitter): «Terrible nuit, terrible réveil. Tout mon soutien et mes pensées aux victimes, à leurs proches et à toutes les personnes touchées par le tremblement de terre. Aidons et apportons tous à notre échelle notre contribution pour aider le Maroc et prions pour que des vies soient sauvées dans les heures et les jours qui viennent. Prenons soin les uns des autres, courage et force».

Tandis que le second s’est exprimé sur Instagram. En légende d’une photo représentant le drapeau marocain, Gad Elmaleh a écrit ces quelques mots: «Bouleversé par la tragédie qui a frappé le Maroc cette nuit. Pensée et soutien à toutes les victimes et leurs familles».