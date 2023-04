Une série Harry Potter en préparation: voici à quoi il faut s’attendre!

Une annonce le 12 avril?

Quel rôle pour J.K. Rowling?

Une question se pose pour de plus en plus de fans: quelle sera l’implication de J.K. Rowling dans le projet? Selon Bloomberg et Deadline, la romancière britannique, controversée à cause de ses positions transphobes, ne devrait pas chapoter la série, ni avoir le rôle de créatrice principale.