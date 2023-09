Vers un gros changement à la télévision? Cela pourrait bientôt débarquer sur tous vos écrans!

La consommation de drogues, d’alcool et de cigarettes est depuis bien longtemps banalisée dans nos programmes télévisés, qu’ils se retrouvent sur les plateformes de streaming comme sur les chaînes de flux en continu.

Suite à la diffusion d’un programme sur la cocaïne et d’autres drogues au nord du pays, la commissaire aux drogues Ine Van Wymersch a appelé à ce que ce type de contenus renvoie à la Drug Line, dans un but préventif, comme l’expliquent nos confrères de HLN.

Et il est vrai que de nombreux acteurs du secteur associatif plaident pour que des avertissements soient émis, pour éviter que le tout soit banalisé. «Dans certains programmes, les drogues ne sont pas présentées comme un problème. Voir fumer incite à fumer. Les adolescents, en particulier, sont plus facilement influencés. Un acteur qui fume banalise et normalise ce comportement», explique l’experte.