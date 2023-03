Victoria Pedretti, star de la série «You», harcelée sexuellement par un acteur connu (photo)

Des propos chocs

«Le jour de mon anniversaire l’année dernière, un acteur bien connu s’est approché de moi lors d’une fête et m’a dit : Je me suis branlé sur toi tellement de fois », a déclaré celle qui interprète Love Quinn dans la série Netflix «You», rapporte ce 30 mars le Daily Mail. Choquée par les propos de l’acteur, Victoria Pedretti a ajouté: «Cela, après qu’il ait exprimé à quel point il me respectait en tant qu’actrice lol».