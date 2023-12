Vilebrequin devant le tribunal: Sylvain et Pierre risquent jusqu’à 7 ans de prison

Vilebrequin n’a pas abordé en profondeur les raisons de cette rupture. Mais sur Instagram, certains pensent que «la vraie raison» est liée à une information dévoilée par France 3 Grand Est . En effet, le duo est actuellement poursuivi par la justice. Sylvain et Pierre ont déjà comparu le 11 septembre dernier devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et ils seront prochainement jugés.

«Port d’arme sans motif légitime»

Ils sont poursuivis pour «port d’arme sans motif légitime» de catégories B et C. Les faits remontent à une vidéo publiée le 13 mai 2021 dans laquelle Vilebrequin testait la fiabilité des vitres blindées en tirant avec des armes à feu de différentes puissances surune voiture. Le procureur de la République des Ardennes a notamment pointé du doigt à nos confrères de France 3 l’utilisation d’un «fusil à pompe» qui «se fait ici hors d’un stand de tir»

Selon le parquet, «trois armes de catégorie C et sept armes de catégorie B» ont été recensées dans la vidéo. Si Pierre et Sylvain de Vilebrequin sont reconnus coupables de «port d’arme sans motif légitime», ils encourent jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende, indique France 3.Et c’est cela qui a précipité la fin de Vilebrequin? Pour l’instant, aucun des deux protagonistes n’a réagi à cette information.