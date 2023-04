Voici ce qu’est devenu le camion de C’est pas sorcier

Le camion de Marcel

Pendant les émissions, Fred et Sabine étaient sur le terrain et introduisaient les questions auquel Jamy répondait depuis son célèbre camion. À l’intérieur de ce Kenwort W900, conduit par Marcel , il y avait un véritable laboratoire dans lequel Jamy et « la petite voix », interprétée par Valérie Dray-Guerlain, expliquaient une question scientifique bien précise.

Repeint en rouge

Et près d’une trentaine d’années plus tard, le journal « » a retrouvé la trace de ce camion mythique qui a bien changé. «Je l’ai acheté il y a plus de 15 ans à une société d’événementiel basée à Valence qui avait pour client Coca-Cola et qui l’avait repeint en rouge pour eux», a expliqué Raphaël Jacot, le nouveau propriétaire du camion.