Voici cinq choses à savoir sur Stromae

1.Son nom

Stromae est évidemment un nom de scène. Le chanteur belge s’appelle en réalité Paul Van Haver. Son premier nom d’artiste était Opsmaestro. Comme il était déjà pris, il a gardé Maestro et puis sa version en verlan: Stromae. C’est la raison pour laquelle son nom se prononce «Stromaï» et non «Stromaé».