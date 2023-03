Voici comment Jennifer Lopez parvient à rester au top à 53 ans

Programme bien rodé

Vigilance

Néanmoins JLO reste consciente que passer un certain âge il faut rester vigilent : «Je pense qu’à mesure que nous prenons de l’âge, nous avons plus tendance à perdre du muscle et à nous blesser». «Plus je renforce mon corps en soulevant des poids, plus je me sens forte, capable et autonome. Compléter cette pratique avec des étirements et le fait de rester souple et mobile est le plus important», a ajouté celle qui a animé la mi-temps du Super Bowl en 2020.