Voici la raison pour laquelle Stromae a annulé ses concerts

Stromae a décidé d’ annuler ses prochains concerts qui devaient avoir lieu en France. «Les concerts ne seront pas reportés», a précisé son agent Auguri Productions, qui invite les détenteurs d’un billet à se faire rembourser . Plus inquiétant encore, c’est le calme plat du côté du chanteur, qui ne donne aucunes nouvelles de lui.

Pourquoi ce silence?