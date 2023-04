Voici la scène torride qu’on aurait pu avoir dans Stanger Things

Vous vous souvenez très certainement du personnage de Karen Wheeler dans la Série Stranger Things. La mère de famille était attirée par Billy, bien plus jeune qu’elle. Et bien l’actrice qui interprète le personnage a révélé qu’elle aurait aimé tourner une scène en particulier et qu’une autre, plutôt caliente, a été enlevée du script à sa demande.

Karen Wheeler n’est autre que la mère de Nancy, Mike et Holly dans la série Netflix «Stranger Things». Et la mère de famille est tombée sous le charme de Billy, le badboy, dans la saison trois.

Le flirt

Après avoir flirté, Karen et Billy décident de se donner rendez-vous pour des «leçons de natation», dans un Motel. Mais c’est alors que Karen aperçoit son mari Ted en compagnie de Holly et se rétracte finalement et leur «flirt» prend fin. Plus tard dans la saison, le personnage de Billy, interprété par Dacre Montgomery, fini par mourir.

Mais Cara Buono a déclaré qu’elle aurait aimé que cette idée de romance continue. Et qu’il y avait une scène en particulier qu’elle aurait aimée tournée. «Nous n’avons jamais vu la réaction de Karen à la mort de Billy dans la troisième saison. J’aurai aimé la voir seule dans la cuisine en train de pleurer, ou quelque chose comme ça», a déclaré l’actrice de 49 ans.

Une série familiale

Cara Buono est ensuite revenue sur l’attirance des deux personnages, qui ne devaient pas se faire démasquer: «Billy et Karen ont une grande alchimie – cette attirance très sexuelle – et vous équilibrez cela avec le fait qu’il y a d’autres personnes autour, d’autres mamans autour, la fille de Karen, Holly, est dans la piscine, et il y a un public qui regarde».

L’actrice, qui joue la mère de Mike, a néanmoins rappelé que la série, qui a été renouvelée pour une cinquième et dernière saison, était familiale. Dès lors il fallait que cela reste «agréable à regarder et que cela ne soit pas gênant ».

Une scène torride

Mais a aussi révélé que, dans le script de base Karen n’était pas censée tombée sur son mari avec Holly, mais son mari endormi dans son fauteuil. Ce faisant, Karen aurait bel et bien été au rendez-vous avec Billy, interprété par l’acteur australien de 28 ans, et nous aurions, peut-être, pu assister à une scène des plus torrides entre les deux acteurs.

Mais celle qui interprète la mère de famille a souhaité inclure Holly dans le scénario, afin de lui donner envie de rester et «qu’elle se rend compte qu’elle ne peut pas faire ça à sa famille. Elle se rend compte que ce n’est pas elle qui est en cause. C’est elle l’adulte, et elle doit prendre une décision d’adulte pour elle et Billy», a ajouté l’actrice.