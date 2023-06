Voici la somme pharaonique des soins de santé de Céline Dion

Un traitement expérimental

Même s’il n’existe pas encore de traitement qui pourrait la soulager directement, elle subit toute une série de soins lourds et expérimentaux «à base d’immunoglobulines» pour apaiser les spasmes musculaires et la raideur dont elle souffre. Selon le magazine Public, les spasmes se situent au niveau de sa gorge. L’interprète de «J’irai où tu iras» ose espérer pouvoir retrouver son public le plus rapidement possible. En attendant, elle met toutes ses chances de son côté et doit être surveillée de très près jour et nuit par des professionnels. Les soins médicaux lui coûteraient autour des 40.000 euros tous les mois.