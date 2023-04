Voici le premier single d’ESTL, demi-finaliste de The Voice Belgique

Lors des auditions à l’aveugle Estelle Pepinster a subjugué Matthew Irons, membre du groupe Puggy, avec sa reprise «Addicted to you» de Avicii. Celle qui se fait maintenant appeler «ESTL», était arrivée jusqu’en demi-finale dans de la saison 7 de The Voice Belgique.

Après avoir livré de très belles performances la jeune femme, originaire de Soumagne et habitant Petit-Rechain depuis plusieurs années, a sorti le 21 mars dernier son premier single « Dans ma tête », en collaboration avec Pierre Dumoulin.

Essyla et «Let You Go»

Un peu plus tôt cette année, Alice Van Eesbeeck a également sorti son premier single «Let You go», dont le clip vidéo est sorti en mars. « Essyla » de son nom de scène était arrivée jusqu’en finale dans l’équipe de Typh Barrow, lors de la neuvième saison de The Voice Belgique.