Voici les dix personnages de séries les plus détestés (photos)

Un classement des "personnages les plus détestés" fait sensation sur les réseaux sociaux. Compilé par Ranker, il regroupe plus de 100 personnages qu'on adore détester.

Dans l'univers télévisuel, certains personnages et acteurs accomplissent un travail tellement impressionnant en créant des figures que le public adore détester, voire mépriser. Actuellement, un classement des "personnages de séries les plus détestés" circule en ligne, suscitant une controverse de grande envergure.

« Love to hate »

Le classement, récemment compilé par Ranker, inclut plus de 100 personnages de séries les plus détestés de tous les temps afin de déterminer lesquels étaient les plus "universellement méprisés". Le classement est alimenté par les utilisateurs qui votent positivement ou négativement pour les sélections, avec près de 240 000 votes au moment de la rédaction de cet article.

À lire aussi Dix séries de guerre à avoir absolument sur Netflix

Selon l'auteure, certains sont détestés non pas parce qu'ils sont mauvais, mais simplement parce qu'on rêve de les voir disparaître à l'écran. On ne parle pas forcément de personnages "love to hate", mais plutôt de ceux qui nous tapent sur les nerfs au point qu'on ne les "supporte plus du tout".

Le top 10

Bien que la liste elle-même évolue constamment en raison des contributions des utilisateurs, le compte Discussing Film sur X, anciennement Twitter, a capturé une capture d'écran du top 10 dimanche, devenue depuis virale.

À lire aussi Quelles sont les meilleures séries policières sur Netflix ?

"Game of Thrones" de HBO occupe les deux premières places avec Joffrey Baratheon (Jack Gleeson) et Ramsay Bolton (Iwan Rheon), tandis que Cersei Lannister (Lena Headey) se classe cinquième. "Breaking Bad" se retrouve également deux fois avec Skyler White (Anna Gunn) en troisième position, peut-être de manière injuste, et Todd Alquist (Jesse Plemons) de manière très juste quelques places plus bas en septième.

Fait également notable, Shou Tucker (Chuck Huber) de "Fullmetal Alchemist: Brotherhood" se classe quatrième, Livia Soprano (Nancy Marchand) de "The Sopranos" sixième, The Governor (David Morrissey) de "The Walking Dead" huitième, Caillou (Annie Bovaird) du programme pour enfants animé "Caillou" neuvième, et Rachel Berry (Lea Michele) de "Glee" dixième.