Voici les looks les plus fous du Met Gala

Rihanna dans une robe blanche Valentino

Dans une robe blanche Valentino, la superstar de la pop Rihanna est arrivée, comme d’habitude, dans les dernières, sur le tapis crème du prestigieux écrin du Metropolitan Museum of Art de Manhattan sur la mythique Cinquième Avenue, précédée par la championne de tennis Serena Williams et la mannequin Karlie Kloss. Toutes les trois sont enceintes. Les grossesses de Williams et de Kloss ont été rendues publiques lundi soir. Rihanna s’est contentée de lancer à la forêt de caméras «se sentir bien» tandis que son compagnon le rappeur ASAP Rocky s’est dit «heureux d’être père».

La robe Chanel de Nicole Kidman

Les célébrités mondiales du cinéma Penélope Cruz et Nicole Kidman, les chanteuses Dua Lipa, Rita Ora et Cardi B, le champion du tennis à la retraite Roger Federer, les mannequins Gisele Bündchen et Kate Moss sont aussi parmi les centaines d’invités de l’événement le plus couru et le plus fantasque de l’année à New York. Dans une robe Chanel qu’elle avait portée pour la première fois il y a près de 20 ans dans une publicité pour le parfum «Numéro 5», Nicole Kidman a déclaré à l’AFP être «tellement contente de pouvoir encore la porter».