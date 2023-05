Voici l’incroyable villa de Beyoncé à 185 millions €!

La maison la plus chère de Californie

Le couple de star vient donc d’acquérir une nouvelle villa en Californie au prix de 200 millions $, soit environ 185 millions €. Ils n’ont pas fait dans la demi-mesure puisque c’est ni plus ni moins que la villa la plus chère jamais vendue dans cet Etat américain.

Il s’agit d’une villa dessinée par l’architecte japonais Tadao Ando et qui se trouve dans «la baie des milliardaires». Située sur une falaise, elle offre une vue imprenable sur l’océan Pacifique. La propriété s’étend sur plus de 9.000 m². Il y a aussi de l’espace pour un terrain de baskets, un court de tennis et évidemment, plusieurs piscines. Ça fait rêver, non?