Voici pourquoi après Spotify, Netflix s’en prend à Harry et Meghan

À la mi-juin la plateforme de streaming musical Spotify annonçait mettre fin à la collaboration avec Meghan et Harry. En cause: le couple ne produirait pas assez de contenu. Mais Spotify ne s’est pas arrêté là puisqu’il a même qualifié les Sussex «d’escrocs». En effet, ce n’est autre que Bill Simmons, responsable innovation et monétisation des podcasts chez Spotify, qui a critiqué le couple dans son propre podcast, comme le révèlent nos collègues de chez Paris Match.

Au tour de Netflix

D’après le tabloïd «The Sun», Netflix en veut plus et aurait demandé au couple d’accélérer leur production et de «trouver d’autres brillantes idées» afin de respecter leur contrat. «Netflix était ravi de signer Harry et Meghan et attend de belles idées à l’avenir. Mais le reste du deal nécessite qu’ils proposent ces fameuses idées, c’est sans cesse réévalué, ce qui est normal pour un contrat de cette envergure», peut-on lire dans les colonnes du Sun.