Voici pourquoi Chris Marques a décidé de cacher sa maladie

«On décide de garder ça pour nous [car] on ne voulait pas que le monde décide pour nous quel allait être notre destin. Tant que cette information était privée, on pouvait encore décider de nos carrières» a-t-il ajouté.

Une maladie dévastatrice

La maladie dont il est atteint est l’encéphalomyélite myalgique. Il s’agit d’une maladie dévastatrice, chronique et complexe qui touche plusieurs systèmes et appareils de l’organisme autrefois connue sous le nom de syndrome de fatigue chronique. «Je n’aime pas utiliser cette terminologie car ça donne l’impression que c’est juste de la fatigue. C’est loin de n’être que ça (…) les douleurs pouvaient durer des semaines», a-t-il confié.

Pas de traitement

Malheureusement il n’existe pas de traitement pour soigner l’encéphalomyélite myalgique. Il n’y a d’autre choix que d’apprendre à vivre avec la maladie. «Au départ on était démunis. On avait extrêmement peur, on ne comprenait pas ce qu’il se passait», a expliqué Chris Marques qui dit avoir finalement réussi à «contrôler son rythme cardiaque et à arrêter certains cycles de pensée» grâce à un coach rencontré à cette période-là.