Voici pourquoi la prestation de Frank Ocean à Coachella restera «l’une des plus controversées»

Depuis 2009, les Villos sont entrés dans le quotidien tous les Bruxellois. Toutefois, le système connaît de nombreux soucis et les opérateurs en «free-floating» ont fragilisé sa popularité. Le contrat liant Villo et la ville de Bruxelles s’arrêtera en 2026, mais est-ce que cela signifie la fin des Villos dans la capitale? On fait le point.