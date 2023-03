Voici pourquoi Megan Fox et Machine Gun Kelly mettent leur mariage sur pause

Depuis quelque temps rien ne va plus entre Megan Fox et Machine Gun Kelly, au point quele coupleaurait décidé de faire une pause dans leur relation. C’est en tout cas ce qu’a déclaré une source proche du couple au magazine «US Weekly», comme l’a rapporté le Daily Mail ce 22 mars.

En couple depuis juin 2020 , «ils sont actuellement séparés. Ils alternent entre chaud et froid», confie la source qui affirme néanmoins qu’ils «sont toujours en contact et s’envoient toujours des textos», bien que leur romance ne soit devenue « volatile ».

Rupture de fiançailles

Suite à cela l’actrice de 36 ans avait laissé entendre qu’elle et le chanteur et acteur de 32 ans s’étaient séparés et que les fiançailles étaient officiellement annulées.Une source avait même déclaré à People que Megan avait « retiré sa bague ».Par ailleurs, elle avaitpublié des photos sur ses réseaux sociaux avec pour légende un message qui pique fort : «On peut sentir la malhonnêteté quand tu respires». Et comme si cela n’était pas assez clair l’actrice a aussi effacé toutes les anciennes photos d’elle et son fiancé.