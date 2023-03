Voici pourquoi Stromae annule (encore) ses concerts

Raisons médicales

«L’ état de santé de Stromae ne lui permet pas d’assurer les 3 concerts prévus cette semaine au Zenith de Nantes, du 29 au 31 mars. Nous sommes donc contraints d’annuler ces 3 représentations», indiquait le message. Ces annulations interviennent quelques jours après celles des représentations prévues à Strasbourg et Amnéville les 22, 23 et 24 mars derniers, également pour « raisons médicales ».

Se ménager

Ces raisons inquiètent plus d’un fan, car comme l’expliquent nos confrères de la DH: «ce ne sont pas les jours libres qui manquent dans le planning du Multitude Tour. Ils permettraient de recaser des concerts ». Mais en décidant d’annuler ses prochains concerts l’inquiétude se fait grandissante. En 2015, le chanteur avait «craqué» et a été en burn-out, après sa longue tournée de deux ans. Il avait alors fait une pause musicale. Lors de son retour il avait néanmoins affirmé qu’il ne «referait plus la même erreur, qu’il se ménagerait», rapportent nos collègues.