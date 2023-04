Voici pourquoi une tournée entre les Backstreet Boys et les Spice Girls est possible

La rumeur affole celles et ceux qui ont grandi dans les années 1990. Imaginez deux groupes cultes de l’époque: d’un côté les Backstreet Boys, de l’autre les Spice Girls, prendre la route ensemble pour une gigantesque tournée mondiale. Cela vous paraît improbable? Et pourtant…

«L’une des plus grandes tournées de tous les temps»

C’est le chanteur des Backstreet Boys en personne qui a évoqué le sujet. Dans une interview accordée à Buzzfeed, AJ McLean a indiqué que son groupe était encore «très ami» avec la plupart des cinq Spice Girls. D’ailleurs, il affirme que de leur côté, les Backstreet Boys sont prêts à partager la scène avec Mel B, Victoria Beckham, Melanie C, Geri Horner et Emma Bunton. «Si cela se produit, je pense que ça sera l’une des plus grandes tournées de tous les temps», a-t-il indiqué.