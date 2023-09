Voir le Pape passer dans une Fiat 500, l’incroyable scène à laquelle a assisté Jean-Luc Reichmann (vidéo)

Quand on se déplace, il vaut toujours mieux garder l’œil bien ouvert! On ne sait jamais en effet sur qui l’on peut tomber par le plus grand des hasards au détour d’une rue. C’est ce qu’a dû se dire Jean-Luc Reichmann ce samedi matin. En plein tournage à Marseille pour la série «Léo Matteï» dont il incarne le rôle-titre, l’animateur et acteur a assisté à une scène pour le moins surprenante! On vous raconte.