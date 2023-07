Zayn Malik évoque les «One Direction» dans une interview exclusive (vidéo)

Ce 12 juillet dans le podcast «Call Her Daddy» d’Alexandra Cooper, l’ancien membre des «One Direction» a confirmé la rumeur: «J’ai quelque chose à donner et je veux monter sur scène et ressentir ça». Il a expliqué avoir souhaité être à l’écart de la scène médiatique après la surexposition qu’il a connue du temps des «One Direction». Mais désormais, le trentenaire et prêt à remonter sur scène. Son nouveau single intitulé «Love Like This» est d’ailleurs attendu pour le 21 juillet prochain.