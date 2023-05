Affaire Maddie McCann: le message déchirant de ses parents pour son 20e anniversaire

Il y a deux mois, Maddie McCann refaisait brusquement son apparition dans l’actualité, après qu’une jeune femme du nom de Julia prétende être la petite fille disparue. Les parents de Maddie avaient accepté qu’un test ADN soit effectué, et celui-ci avait révélé que Julia n’était en rien leur petite fille. Kate et Gerry ont toujours dit qu’ils feraient tout ce qu’il faut pour retrouver leur enfant, et n’avaient donc pas hésité à se soumettre au test.