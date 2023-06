Des centaines de vols Ryanair supprimés à cause d’une grève en France: «Ils suppriment tous les survols»

La majorité des vols annulés sont «des vols survolant la France et non des vols vers la France», a déploré le CEO de la compagnie, Michael O’Leary, pour qui il n’y a pas de raison que ces vols aient dû être annulés.

«Nous respectons le droit de grève des contrôleurs aériens mais s’ils font grève, qu’ils annulent leurs vols nationaux», et non les vols qui vont de l’Irlande vers l’Italie, de Pologne au Portugal ou d’Espagne vers l’Allemagne, poursuit le CEO pour qui «les Français veulent donner priorité à leurs vols domestiques et suppriment tous les survols» .