Emily, 8 ans, perd la vie lors des attaques du Hamas: «Sa mort est une délivrance»

«Ils m’ont dit ‘On a trouvé Emily. Je me suis dit enfin’», partage Thomas Hand, un Irlandais vivant en Israël. Le père qui était sans nouvelle de sa fille depuis l’assaut du Hamas s’est confié à nos confrères de CNN. Ayant appris la nouvelle, il se dit «soulagé» que sa fille de 8 ans n’ait pas connu les atrocités du groupe terroristes.

Une attaque sanglante

Comme l’explique son père, la petite Emily était allée dormir chez une amie dans la nuit de vendredi à samedi, soit juste avant que les militants du Hamas n’attaquent la ville, massacrant une centaine de personnes. Entendant les coups de feu, Tomas s’était alors inquiété et avait essayé de contacter sa fille, son amie et la mère, sans succès. Il avait alors fui le secteur . «Si j’avais su… J’aurais couru pour aller les chercher pour les amener chez moi», confie-t-il.

Éviter le pire

Le père apprend très vite la nouvelle: Emily est décédée lors de l’assaut. «Je me suis dit ‘Enfin’ en souriant parce qu’il s’agissait de la meilleure option parmi les scénarios que j’avais en tête. C’était la meilleure possibilité», explique le père. Dans ces circonstances, il pense que la mort de sa fille était la meilleure chose qu’il puisse arriver. «Elle était soit morte, soit à Gaza, et si vous connaissez un peu ce qu’il se passe là-bas, vous savez que ce qui vous attend est pire que la mort, dit le père endeuillé. Le traitement des prisonniers est épouvantable. Ils ne donnent pas de nourriture ni d’eau», explique-t-il. «Elle serait dans une pièce sombre surpeuplée et terrifiée pour les prochaines minutes, heures, jours ou années à venir» s’imagine-t-il en pleurant. Pour Thomas, la mort d’Emily est «une véritable délivrance».