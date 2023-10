Gaza assiégé: les dirigeants occidentaux pomettent «un accès durable à toute aide nécessaire» aux habitants

Le président américain Joe Biden et les dirigeants des principales puissances occidentales, avec lesquels il s’est entretenu, ont réitéré dimanche leur soutien à Israël, tout en appelant au respect du droit humanitaire international, selon un compte-rendu de la Maison-Blanche.

Soutien à Israël

M. Biden s’est entretenu avec le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz, le Premier ministre britannique Rishi Sunak, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et la Première ministre italienne Giorgia Meloni, a indiqué la Maison Blanche. «Les dirigeants ont réitéré leur soutien à Israël et son droit de se défendre contre le terrorisme et ont appelé au respect du droit humanitaire international, notamment la protection des civils», a indiqué la Maison-Blanche dans son compte rendu des discussions.