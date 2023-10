Gaza: Plus de 260.000 déplacés selon l’ONU, des dizaines de morts cette nuit

Plus de 260.000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile dans la bande de Gaza, en état de siège et pilonnée par des raids israéliens, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha).

«Plus de 263.934 personnes à Gaza auraient fui leur domicile»

«Plus de 263.934 personnes à Gaza auraient fui leur domicile», indique l’Ocha dans un communiqué publié mardi, disant s’attendre à ce que ce nombre «continue d’augmenter». L’organisation note qu’environ 3.000 personnes ont été déplacées «en raison d’escalades antérieures», avant samedi. Depuis l’offensive de samedi conduite en Israël par le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007, la guerre a fait plus de 3.000 morts au total, civils, soldats israéliens et combattants palestiniens.

À Gaza, des responsables ont fait état de 900 personnes tuées depuis le début des frappes aériennes. Les bombardements ont détruit plus de 1.000 logements et 560 autres, lourdement endommagés, ont été rendus inhabitables, selon l’Ocha, qui cite les autorités palestiniennes. Près de 175.500 déplacés ont trouvé refuge dans 88 écoles gérées par l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), ajoute l’organisation. D’autres déplacés – plus de 14.500 – ont rejoint 12 écoles publiques, tandis que, selon les estimations de l’Ocha, près de 74.000 personnes se sont réfugiées chez des proches ou des voisins, ou bien dans d’autres lieux tels que des églises. Le nombre de déplacés à l’intérieur de la bande de Gaza «représente le nombre le plus élevé de personnes déplacées depuis l’escalade de 50 jours (pendant) les hostilités de 2014», ajoute l’ONU.