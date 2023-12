La mise en garde du chef de l’armée belge: la guerre en Ukraine «n’évolue pas dans la bonne direction»

Michel Hofman est inquiet de la tournure que prend la guerre en Ukraine. La Russie se réarme, dispose désormais d’une véritable économie de guerre et Vladimir Poutine utilise de plus en plus un ton menaçant, a expliqué le chef de l’armée belge à VRT NWS, lors d’une visite aux soldats belges en Roumanie. «Je pense que nous devrions avoir raison de nous inquiéter. Ils ont déjà montré qu’ils avaient la volonté d’attaquer leur voisin», a déclaré l’amiral Hofman à la chaîne flamande.