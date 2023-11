Guerre en Ukraine: qu’est-ce que le «bataillon sibérien», ce groupe armé de Russes qui s’oppose à Vladimir Poutine?

Le 24 février 2022, la communauté internationale assistait bouche bée à l’entrée des troupes russes sur le territoire de l’Ukraine. Après de longues années de tension entre les deux pays, Vladimir Poutine finissait par donner un ordre que l’on pensait plus possible en 2022. Depuis lors, la guerre fait rage entre les deux nations et les pertes sont grandes dans les deux camps.