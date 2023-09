Pourquoi cet ancien proche de Vladimir Poutine affirme qu’il est «quasiment impossible» de l’assassiner?

Depuis maintenant plus d’un an et demi, l’Ukraine et la Russie sont en guerre, une guerre que l’on doit principalement à un homme: Vladimir Poutine. L’homme fort de la Russie a fait couler beaucoup d’encre, notamment quand on évoquait les soucis de santé dont il était victime, voire même les complots dont il pourrait être la cible.