La ville islandaise de Grindavik menacée par une éruption volcanique imminente: «Nous sommes très inquiets»

Des centaines de séismes

«Nous sommes très inquiets pour toutes les maisons et les infrastructures de la région», a déclaré samedi à l’AFP Vidir Reynisson, responsable de la protection civile et de la gestion des situations d’urgence en Islande.

Grindavik, située à environ 40 kilomètres au sud-ouest de Reykjavik, est proche de la centrale géothermique de Svartsengi, principal fournisseur d’électricité et d’eau pour 30.000 habitants de la péninsule de Reykjanes.

Une éruption imminente

«Le magma se trouve maintenant à une très faible profondeur, nous nous attendons donc à une éruption d’ici quelques heures au plus tôt, mais au moins d’ici quelques jours», a fait savoir M. Reynisson.

Le scénario le plus probable serait l’ouverture d’une fissure dans le sol près de Grindavik.

«Il y a une fissure d’environ 15 kilomètres de long, et n’importe où sur cette fissure nous pouvons voir qu’une éruption pourrait se produire», a-t-il précisé sans exclure la possibilité d’une éruption au fond de l’océan, qui provoquerait probablement un important nuage de cendres.

Déjà des dégâts

Les séismes et les soulèvements de terrain provoqués par l’intrusion de magma ont déjà endommagé des routes et des bâtiments à Grindavik et dans ses environs.