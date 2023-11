Macabre découverte dans un marché: Le corps dénudé d’un jeune rugbyman retrouvé dans une cuve d’eau chaude

Une cuve réservée aux professionnels

Avant le drame, le jeune homme, prénommé Mathis, avait passé la soirée dans un bar accompagné de sa sœur et de deux amis. Comment s’est-il retrouvé dans cette cuve d’eau chaude normalement réservée aux employés du marché et destinée à faire fondre la glace des poissonniers? Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cette mystérieuse affaire et aucune piste n’est pour le moment écartée.

Un employé alerté par des cris

L’analyse des caméras de surveillance du marché et de ses alentours a permis de retracer le parcours de la victime dans les minutes qui ont précédé le drame. Ainsi, samedi matin à 5h05, Mathis entre dans le hall du marché Victor Hugo alors que les employés sont déjà en train de préparer l’ouverture. On voit sur les images qu’il traverse le marché. Cinq minutes plus tard, à 5h10, un des employés entend des cris. Il découvre alors le jeune homme debout et torse nu au fond de la cuve d’eau chauffée à plus de 100 degrés. Très vite sur place, les pompiers et secouristes ont vidangé la cuve pour extraire le corps et pouvoir effectuer un massage cardiaque mais il était déjà trop tard. Brûlé à de multiples endroits, Mathis est mort par noyade.