Sabotage des gazoducs Nord Stream: plusieurs médias révèlent le rôle clé d’un officier ukrainien dans cette opération

Roman Tchervinski, 48 ans, qui a servi dans les Forces d’opérations spéciales ukrainiennes, a été le «coordinateur» du sabotage, selon le quotidien américain et le magazine allemand.

Ils citent des responsables en Ukraine et ailleurs en Europe, ainsi que d’autres personnes ayant connaissance de l’opération, qui ont parlé sous couvert de l’anonymat.

M. Tchervinski a supervisé la logistique et encadré une équipe de six personnes qui a loué un voilier sous de fausses identités et utilisé du matériel de plongée pour placer des charges explosives sur les pipelines, a détaillé le journal américain.