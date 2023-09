Un jeune de 19 ans passe par-dessus bord du plus gros paquebot du monde, sa sœur lance un appel pour le retrouver

Un jeune Américain de 19 ans est passé par-dessus bord du plus gros paquebot du monde, le Wonder of the Seas, au large de Cuba. À l’heure actuelle, le jeune passager n’a toujours pas été retrouvé et l’espoir qu’il soit encore en vie est infime.

Le dimanche 27 août, Sigmund Ropich a embarqué à bord du Wonder of the Seas de la Royal Caribbean Cruises à Port Canaveral, en Floride, relate le New York Post. Il partait pour une croisière d’une semaine avec ses amis.

Mais le mardi, à 21h, Sigmund est tombé à l’eau, selon le récit de sa sœur Savannah au quotidien américain. On ne sait pas comment il est tombé du paquebot. Et quand les recherches ont été lancées, on ne savait pas depuis combien de temps le jeune homme de 19 ans était déjà dans l’eau. Les sauveteurs ont effectué des recherches pendant 3 heures avant le paquebot ne continue sa route. Les opérations de recherche et de sauvetage sont sous la responsabilité de Cuba.

«Je ne souhaite que le retour de mon frère à la maison»

Démunie, la sœur du disparu a publié un message déchirant sur sa page Facebook: «C’est un fils, un grand frère et un petit frère, un cousin, un oncle, un ami, un colocataire, un camarade de classe, un collègue, un voisin (…) Je ne souhaite rien d’autre que le retour de mon frère à la maison», a-t-elle écrit.

«Il venait à peine de commencer sa vie»

Mais Sigmund n’a pas encore été retrouvé et Savannah craint que les recherches ne soient stoppées. «Les autorités cubaines nous ont dit qu’elles avaient arrêté les recherches en mer. Ils ne surveillent plus que la côte. Je crains qu’ils ne mettent bientôt un terme aux recherches», confie-t-elle encore au New York Post.

La famille espère un signe et des informations de la part de la compagnie. «Nous avons besoin de réponses. S’il vous plaît, faites en sorte que nous puissions le ramener à la maison! S’il vous plaît, il venait à peine de commencer sa vie.»