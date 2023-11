Une mystérieuse maladie tue des chiens aux États-Unis: «Il se passe quelque chose d’important»

Une étrange maladie respiratoire touche les chiens et sévit depuis quelques mois aux États-Unis. Le phénomène est tel que le prestigieux New York Times vient d’y consacrer un reportage.

«La communauté vétérinaire est un peu effrayée»

Selon le New York Times, elle a entraîné des hospitalisations et la mort de chiens âgés ou souffrant de problèmes de santé. «La communauté vétérinaire dans son ensemble est un peu effrayée», confie la Dr. Ganzer qui craint que le nombre de cas explose à l’approche du long week-end de Thanksgiving où des propriétaires mettront leur animal en pension.

Virus ou bactérie? La maladie est toujours inconnue

Dans un communiqué publié le 9 novembre dernier, le ministère de l’Agriculture de l’Oregon évoque une «maladie respiratoire infectieuse canine atypique» . Ce qui est assez étonnant et inquiétant, c’est que depuis qu’elle est apparue il y a plusieurs mois (un docteur universitaire l’étudie depuis un an), les experts en savent toujours très peu sur cette mystérieuse maladie. Ils ne sont même pas sûrs de savoir si elle est due à un virus ou à une bactérie .

«Il se passe quelque chose d’important»

Une chose est sûre: «Il se passe quelque chose d’important», déclare le Dr David Needle, du laboratoire de diagnostic vétérinaire du New Hampshire de l’université du New Hampshire. Heureusement, un peu comme avec le Covid-19 chez les humains, seule une minorité des chiens qui attrapent cette maladie meurt. «Les décès ne semblent pas représenter une grande partie du syndrome sur lequel nous étudions. Certains chiens développent une pneumonie aiguë et parfois mortelle après une maladie chronique plus longue», a indiqué le Dr. Needle.