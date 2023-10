Cette simple habitude permettrait d’avoir une meilleure relation de couple

Faire du sommeil une priorité

Des rythmes de sommeil différents

Pour la spécialiste, les couples ne doivent pas se forcer à dormir selon le même horaire. Chacun a un rythme de sommeil propre. Si tu n’es pas fatigué à la même heure que ton partenaire ou qui tu dois te réveiller plus tôt ou plus tard, rien ne sert de te forcer à suivre le rythme de ta moitié. Il est aussi possible que tu n’arrives pas à t’endormir à cause des ronflements de ton partenaire, de la chaleur dégagée par son corps ou de ses pieds froids. Et là non plus, rien ne sert de forcer, selon Margo Sammy. Un couple peut parfaitement avoir des horaires différents, voire faire chambre à part.