Découvrez les aliments inattendus qui boostent la libido, bien plus que le gingembre !

En effet, grâce à leurs propriétés nutritives ils ont une capacité à favoriser la circulation sanguine ou à augmenter la production d'hormones sexuelles. Par exemple, les fraises sont «remplies de vitamines C» et peuvent «soutenir et améliorer les hormones masculines».

Fini le viagra, bonjour le thon !

«Les acides contenus dans le thon, le saumon et les sardines donneront à votre corps une augmentation considérable de la dopamine et augmenteront le flux sanguin. Ils sont également riches en acides oméga-3 et en vitamine B6, et ils fournissent des protéines à faible teneur en calories – tout cela conduisant à une augmentation de la libido et à un mode de vie sain», expliquent les experts cités par MetroUk.