En amour, les opposés s’attirent-ils vraiment? Une étude scientifique répond enfin à la question

«Qui se ressemble s’assemble» et «Les opposés s’attirent», vous avez sans doute déjà entendu ces deux expressions. Mais laquelle a tendance à être vraie lorsqu’il s’agit d’amour et de vie de couple? Des scientifiques livrent leur verdict.

À lire aussi Voici les surnoms qui rendent le plus heureux en couple

Près de 80.000 couples analysés

Et pour les chercheurs, il n’y a aucun doute. En amour, on ne peut pas vraiment dire que les opposés s’attirent. Si quelqu’un est profondément différent de vous sur de nombreux aspects, il y a peu de chance que cela matche à long terme. Dans une étude publiée le 31 août dernier dans la revue scientifique Nature Human Behaviour, et relayée par The Guardian, Tanya Horwitz, de l’université américaine de Colorado Boulder, estime que «les oiseaux de même plumage s’envolent ensemble». Pour réaliser cette étude, les chercheurs ont analysé près de 80.000 couples hétérosexuels britanniques.

À lire aussi Voici cinq questions à vous poser pour savoir si votre couple vous rend réellement heureux

Les opposés ne s’attirent pas!

Taille, poids, opinions politiques et religieuses, consommation d’alcool et de tabac ou encore niveau d’éducation, tous ces couples ont été comparés à travers une multitude de traits (133 pour être exact). Leur constat est sans appel: entre 82% et 89% des traits examinés étaient similaires entre les partenaires. Généralement, on a donc tendance à s’associer avec un ou une partenaire qui partage nos habitudes de vie. C’est le cas avec les opinions politiques, le niveau d’éducation, les habitudes liées à la cigarette ou à la consommation d’alcool. Par contre, dans certains cas, notamment lorsque cela concerne la taille, le poids ou encore le fait d’être extraverti ou introverti, il n’y a pas de corrélation. Avec ces critères, «c’est comme tirer à pile ou face», souligne le chercheur.

Dans certaines conditions, les opposés peuvent s’attirer. Par exemple, une couche-tôt et un couche-tard, ou une gauchère et un droitier, mais il n’y a rien de significatif pour les chercheurs.

Il faut aussi se mélanger!

Si le «qui se ressemble s’assemble» semble donc largement l’emporter en amour, ce n’est pas toujours une bonne chose car cela peut avoir des conséquences sur la génération future. Si les personnes de grandes tailles ont tendance à se mettre ensemble, et que des personnes de petites tailles se mettent aussi en couple, il pourrait y avoir dans le futur plus d’individus aux deux extrémités de l’échelle de la taille de la population. Si des personnes d’un même niveau d’éducation se mettent en couple, cela peut faire craindre un élargissement du fossé socio-économique dans la société. Alors évidemment, on ne vous demande pas de vous mettre en couple avec une personne raciste si vous êtes antiraciste, mais parfois les différences ont aussi du bon et apportent beaucoup!

Retrouvez toute l’actu sur Metrotime.be