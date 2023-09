Pourquoi sommes-nous toujours attirés par les personnes qu’on ne peut pas avoir ?

Dans les films et la littérature, les histoires d’amours impossibles sont nombreuses. Parents récalcitrants, différence de statut social, distance… il semble toujours y avoir un obstacle empêchant les amoureux de vivre leur passion. Et c’est cetobstacle même quirend la relation encore plus intense et addictive. Mais pourquoi sommes-nous tant intéressés par quelqu’un lorsqu’il semble inaccessible ?

Shot de dopamine

«Notre cerveau est programmé pour rechercher la nouveauté et l’excitation », explique Dipti Tait, hypnothérapeute relationnelle. «Et cela va même jusqu’à l’attirance romantique». Ainsi lorsque quelqu’un semble inaccessible, cela stimule notre cerveau qui sécrète alors de la dopamine. On va alors tout faire pour obtenir ce qui nous paraît impossible. «À cause de la dopamine, la personne devient presque dépendante du plaisir que lui procure le fait de poursuivre quelqu’un d’inatteignable», éclaire le spécialiste. On est alors prêt à tout et ce même si les conséquences sont néfastes pour notre bien-être émotionnel. Au contraire, lorsqu’on trouve quelqu’un qu’on peut facilement avoir, on sait comment l’histoire va se dérouler. Il y a moins de hauts et de bas et donc moins de pics de dopamines, ce qui rend la relation moins addictive.