Pourquoi y a-t-il tant de fractures de pénis à Noël?

Selon une récente et très sérieuse étude allemande, il y aurait beaucoup plus de fractures du pénis entre le 24 et le 26 décembre. Mais comment expliquer cette étonnante statistique?

Messieurs, soyez prudents ce 26 décembre. En effet, selon une étonnante étude parue dans la revue scientifique BJU International et intitulée «Fractures du pénis: le prix d’un joyeux Noël», il y a un plus grand nombre de fracture du pénis entre le 24 et le 26 décembre, que durant le reste de l’année.

Positions inhabituelles et des scénarios non conventionnels

Pour arriver à cette conclusion, des chercheurs allemands ont analysé les registres d’admission hospitalière dans toute l’Allemagne entre 2005 et 2021. Ils se sont particulièrement intéressés aux 3.421 patients hospitalisés pour une fracture du pénis. Ils avaient un âge médian de 42 ans. Les chercheurs précisent que ce type de fracture survient notamment «lors de rapports sexuels agressifs dans des positions sexuelles inhabituelles». La fracture du pénis se caractérise par «par un craquement audible suivi d’une douleur intense». «Les fractures de la verge surviennent le plus souvent lors de rapports sexuels dans des scénarios non conventionnels, ou lors de relations sexuelles extraconjugales.», soulignent les urologues.

«Les couples profitent de moments de détente»

Ils ont constaté qu’il y avait un pic des fractures du pénis chaque année entre le 24 et le 26 décembre, en plein pendant la période de Noël. Outre la fin de l’année, les urologues allemands ont constaté qu’il y avait plus d’admissions à l’hôpital pour des fractures du pénis le week-end et durant les vacances d’été. «Ces fractures surviennent pendant les périodes où les couples profitent de moments de détente», analysent-ils.

Pas de folies pour Noël

«Finalement, fêter Noël seul n’est pas une si mauvaise idée», concluent les chercheurs allemands avec humour. D’ailleurs, ils précisent que «pour nous éviter des larmes, nous ne ferons PAS quelque chose de spécial» pour les prochains Noël.