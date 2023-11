Voici comment le GSM est devenu un tue-l’amour du couple

Le GSM a chamboulé notre manière de vivre l’amour . D’un côté, il facilite les rencontres, permet d’entretenir la relation et d’exprimer plus facilement ses sentiments. De l’autre côté, il monopolise notre attention, nous détache du présent, crée des quiproquos, nuisant ainsi parfoisà la vie de couple. D’après un sondage Ipsos datant de janvier 2019, 61% des jeunes français considèrent d’ailleurs que le téléphone prend trop de place dans leur vie de couple.

Partout avec nous

Entre la peur de manquer quelque chose, le sentiment de jalousie qui pousse à vérifier les messages de l’autre, le besoin d’être liké… Notre smartphone crée de nombreux comportements tue-l’amour qui peuvent nuire à la relation. De plus, il nous suit partout , nous coupant de l’instant présent. «Nos téléphones ne sont plus simplement des téléphones: ce sont des écrans pour visionner un film ou une série, ce sont des consoles de jeux, ce sont des magasins virtuels où l’on peut faire ses achats, des lieux de rencontres et d’échanges, des magazines, des journaux d’information, des émissions de radio…», énumère Cécilia Commo, psychanalyste, thérapeute de couple. Notre GSM se retrouve même au cœur de nos moments d’intimité comme le montre l’étude d’Ipsos. Un jeune sur cinq répond à des appels ou des messages pendant qu’il fait l’amour. Cela montre bien à quel point nous sommes accros!

Se déconnecter pour sauver son couple

Ainsi, pour un jeune sur quatre, le GSM serait motif de dispute, voire de rupture. Voilà pourquoi, il est fondamental de se détacher de son GSM si on tient à faire perdurer sa relation. Pour Bertrand Baray, sexothérapeute et thérapeute, il faut adopter «progressivement un cadre sans téléphone portable ». Il faut aussi éviter les phrases culpabilisantes comme «arrête avec ton portable, il est plus précieux que moi». Il recommande aussi de laisser son portable de côté pendant quelque temps. «Je sais que ce n’est pas facile», concède le thérapeute, mais la déconnexion et l’éloignement des appareils pendant un certain temps sont un bol d’air pour la communication du couple.»