Voici la technique de drague qui fonctionne (presque) toujours selon les psychologues

Plus réceptifs à certains signaux

Pour déterminer les meilleures techniques de dragues, des chercheurs norvégiens et américains ont étudié les réactions de 1.000 personnes à 40 types de flirt différents. Ils ont observé que plusieurs approches fonctionnaient bien. Ils ont constaté que les personnes qui recherchaient une rencontre « sans prise de tête », étaient plus réceptives à certains signaux qui indiquaient qu’un partenaire potentiel était intéressé, tel qu’un jeu de regard ou un rapprochement physique. Les volontaires qui étaient, eux, à la recherche d’une relation plus sérieuse étaient à l’affût de « signes de générosité» et d’une « volonté de s’engager ».