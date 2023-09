Voici la technique de drague à utiliser pour séduire votre crush

Des techniques différentes en fonction du sexe

Et à ce sujet, le psychologue James Moran a mené une étude afin de recenser les techniques de drague qui fonctionnent le mieux chez les hommes et chez les femmes. L’expert a interrogé un large panel de volontaires contenant des hommes et des femmes, afin de savoir quelles étaient leurs techniques préférées, mais aussi et surtout celles qui fonctionnaient le mieux chez eux/elles.

Avoir une attitude galante

Chez les hommes, on estime qu’un date réussi s’assimile à flirter l’autre, à lui tenir la main, à la complimenter mais aussi… à boire de l’alcool. Côté féminin, on préfère être polie et être une oreille attentive. De ces diverses réponses, le psychologue conseille aux hommes d’être galant avec leur crush. «Par cela, entendre un meilleur sens de l’écoute, de la politesse, de la gentillesse et essayer d’avoir des conversations profondes et pleines de sens», conclut l’expert. Vous savez ce qu’il vous reste à faire!