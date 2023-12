Voici le moment de la semaine où il y a un pic de fréquentation sur les sites pornos

Il n’y a pas de raison que le géant du porno n’y aille pas de son petit classement de fin d’année. C’est l’occasion d’y découvrir plein de statistiques étonnantes et intéressantes. On apprend par exemple que le terme «mature» a connu une grande progression (+77%) et devient ainsi le deuxième terme le plus recherché chez les hommes adeptes de porno, derrière la catégorie hentai.

La revanche des mamies…

Plus étonnant, les grands-mères ont également la cote… La recherche «Granny» a ainsi explosé de +132%, tout comme GILF (l’équivalent de MILF mais pour une mamie donc…) en progression de 168% par rapport à l’an dernier. Saviez-vous que la France était le troisième pays générant le plus de trafic sur Porn Hub? Nos voisins arrivent derrière les États-Unis et les Philippines. Dans le monde, la durée moyenne d’une visite sur le site porno est de 10 min 9 sec, c’est 15 secondes de plus qu’en 2022.

Le jour et l’heure où il y a le plus de visiteurs

Tout un volet de cette analyse de 2023 est consacré aux moments préférés pour regarder du porno. On constate ainsi qu’il y a quelques pics à différents moments de la journée, notamment à 16h et à 17h. Ça descend ensuite à 19h et à 20h pour ensuite remonter. C’est ainsi à 23h qu’il y a le plus de personnes connectées pour regarder du porno. Étonnamment, il y a des jours qui sont plus fréquentés que d’autres. Après un week-end chargé, le lundi est ainsi le jour le plus populaire sur Porn Hub. À l’inverse, le samedi est la journée la moins fréquentée, devant le dimanche. Au final, c’est donc le lundi à 23h qu’il y a le plus de visiteurs sur Porn Hub. Vous penserez peut-être à cette stat ce soir si vous faites partie de ces visiteurs du lundi!

