PFAS, Israël, ChatGPT, Pierre Palmade: Qu’ont cherché les Belges sur Google en 2023?

C’est l’heure du bilan de fin d’année pour Google. Le géant américain vient de dévoiler son traditionnel récap annuel des recherches les plus tendances en Belgique au cours de l’année écoulée. On décortique tout ça!

Une fois n’est pas coutume, on va commencer cette analyse pour ce qu’il y a de plus drôle et surprenant. On le sait, de nombreux Belges se tournent vers le moteur de recherche pour avoir des réponses à des questions qu’ils se posent. Google les divise en trois catégories: les «Pourquoi», les «Comment» et les «C’est quoi».

Et vous allez le voir, les Belges ont encore une fois posé plein de questions bizarres à Google. «Comment est mort Mickey Mouse?», «Pourquoi les tronçonneuses ont-elles été inventées? «et «PFAS c’est quoi?» arrivent en tête des questions les plus posées en 2023. Pour Mickey (l’année passée, c’était Dora L’Exploratrice!), cela vient d’une tendance apparue sur TikTok s’interrogeant sur la mort de la célèbre souris de Disney. Les Belges ont posé plein d’autres étonnantes questions à Google comme comment tricher au Scrabble, comment se faire de l’argent, pourquoi les ballons de baskets sont orange ou encore pourquoi j’ai choisi d’avoir un chien. Découvrez le classement complet de toutes les questions posées par les Belges à Google en bas de cet article.

Le match Barbie VS Oppenheimer vu par Google

L’été 2023 a été marqué par le «match» entre deux blockbusters au cinéma: Barbie et Oppenheimer. Pour Google, c’est bel et bien le film historique de 3h qui remporte la confrontation. Dans la catégorie «Films, séries et émission de télévision», Oppenheimer a été le plus recherché, devant l’Eurovision 2023 et Barbie. Dans la catégorie «Artistes musicaux», il est surprenant et intéressant de constater que des artistes néerlandophones méconnus au sud du pays comme Aaron Blommaert, Coely, Portland et Loreen ont été davantage recherchés en Belgique que des stars internationales comme Harry Styles et Beyoncé. Dans la catégorie «Personnalités internationales», Pierre Palmade devance l’actrice néerlandaise d’origine marocaine Soundos. Jenna Ortega occupe la troisième marche du podium.

Une actualité dominée par la guerre

Enfin, de nombreux Belges ont à nouveau utilisé Google pour s’informer ou pour avoir plus d’informations sur certains faits de société. Dans la catégorie «Actualité», le conflit israélo-palestinien domine le top 10. Le terme «Israël» arrive en tête. Il devance «Attentat Bruxelles» et «Chandrayaan-3». La mission lunaire indienne devance «Hamas», «Bon d’état», «Gaza» et «Palestine». Le petit Emile, disparu en juillet dernier en France et toujours pas retrouvé, arrive en huitième position devant les punaises de lit et le tremblement de terre en Turquie.

Dans la catégorie «Technologie, applications et sites web», le phénomène ChatGPT arrive en tête des termes les plus recherchés en 2013 en Belgique. Il devance notamment Temu et l’iPhone 15 qui ont aussi intéressé les Belges.