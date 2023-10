Euro 2024: voici le montant que toucheront les Diables rouges en cas de victoire finale

Depuis vendredi, on est certains que les Diables rouges participeront à l’Euro 2024, au même titre que la France, le Portugal et l’Allemagne, qui accueillera la compétition internationale l’été prochain.

Parce qu’elle a décroché son ticket pour le tournoi, la Belgique est d’ores et déjà sûre de récolter neuf millions €, auxquels s’ajouteront 1,5 million € par victoire en phase de groupe, tandis qu’un match nul vaut 750.000 €. Au total, l’UEFA compte distribuer 371 millions € durant le tournoi, avec un vainqueur pouvant empocher jusqu’à 34 millions €.

Selon nos confrères de «Het Laatste Nieuws», un accord a rapidement été trouvé entre la fédération belge de football et les joueurs quant à leurs primes en cas de victoire finale à l’Euro, mais aussi pour la Coupe du monde 2026 et l’Euro 2028. Il semblerait que les Diables ne se sont pas montrés gourmands, et qu’ils restent fidèles aux primes négociées par le passé.