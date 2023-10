C’est quoi la «Dark Academia», la nouvelle tendance mode qui réinvente l’uniforme ?

Entre preppy et gothique

Traduite en français par «académie sombre», cette tendance s’inspire des films d’épouvante et des bibliothèques poussiéreuses, faisant rimer styles preppy et gothique. Sur TikTok, cette sous-culture sombre séduit déjà un grand nombre d’internautes puisque le hashtag #darkacademiaoutfits cumule pas moins de 120 millions de vues, quand #darkacademia a déjà franchi la barre des 5 milliards de vues! Rien que ça!

Retour en force de l’uniforme

Un style revisité

Pour adopter le look «Dark Academia», il suffit de mêler des pièces d’inspiration gothique au fameux style universitaire qui fait fureur outre-Atlantique. Des vêtements tels que de longs trench, des jupes à carreaux, des pulls à motifs losange, ou encore des chemises oversize blanches, permettent d’embrasser cette tendance obscure. Quant au maquillage, il suffit principalement d’accentuer les yeux et les lèvres. Le smokey eye marron ou noir, ou l’eye-liner prononcé, sont notamment de mise. Pour les lèvres on opte essentiellement pour un rouge à lèvres prune et bordeaux.